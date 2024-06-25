Таллин, 25 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. На должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выдвинут премьер-министра Эстонии Каю Каллас. К такому решению пришли на переговорах 25 июня лидеры стран Евросоюза, сообщило агентство DPA.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Жозеп Боррель

«Соглашение также предусматривает, что либеральная глава правительства Эстонии Кая Каллас получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам», — сообщило издание.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности председательствует на регулярных встречах министров иностранных дел стран-членов ЕС и выступает в качестве представителя Евросоюза на встречах G7 и G20. Действующего главу евродипломатии после выборов в Европарламент переназначают или на эту должность назначают другого политика.

В этом году в странах ЕС состоялись выборы в Европарламент созыва 2024–2029 годов. Голосование проходило 6–9 июня. Это были первые выборы в ЕС без Великобритании. Больше всего голосов набрала Европейская народная партия, поддерживающая действующего председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Издание Politico в начале июня сообщило о том, что в ЕС обсуждают возможные кандидатуры на место главы европейской дипломатии. Среди них — Каллас, а также премьер-министра Бельгии Александр де Кроо, экс-премьер Бельгии Софи Вельмес, глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, глава МИД Польши Радек Сикорский и экс — премьер Ирландии Мишель Мартин.

Каллас 12 июня в соцсети Х заявила, что союзники Киева должны направить замороженные российское активы на финансирования ВСУ и Москве «придётся заплатить» за якобы причинённый Украине ущерб. Парламент Эстонии ранее принял позволяющий направить российские активы Киеву закон.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал, что любые попытки Запада изъять замороженные российские активы в Москве будут считать воровством и не оставят без ответа.