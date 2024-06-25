Саранск, 31 октября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Бойцам именных подразделений Мордовии, которые в настоящее время находятся на передовой, доставлены посылки от родственников. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

t. me/zdunov Гуманитарная помощь для военнослужащих из Мордовии

Также военнослужащие получили помощь от районов республики, гуманитарный груз от регионального отделения Российского фонда мира и партии «Единая Россия».

В состав груза вошли медикаменты, термобелье, сапоги с утеплителем, коврики, продукты длительного хранения, спальные мешки, тёплые вещи, бензогенераторы, бензопилы. Все необходимое было закуплено с учетом наказов военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия на прошлой неделе отправила очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих. «Вся республика сейчас помогает нашим бойцам, огромное спасибо за поддержку. Каждое обращение, которое получили, поручил незамедлительно отработать. Просили о поддержке семей, родных. Для каждого все, что возможно, сделаем», — заверил глава республики Артем Здунов.

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