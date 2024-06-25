Харьков, Украина, 25 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-35М ВКС России поразил опорные пункты и живую силу Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силы противника в зоне ответственности группировки войск «Север», — говорится в сообщении, опубликованном 25 июня на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заранее заданным координатам авианаводчика.

После выполнения боевой задачи экипаж Ми-35М осуществил противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны, а затем вернулся на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения ВС РФ за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на четырёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах Волчанска, Липцов и Бочково в Харьковской области. За сутки украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, один танк, три боевые бронемашины, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000, орудие Д-30 и две станции РЭБ.