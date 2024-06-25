Воронеж, 25 июня, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Российский средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Воронежской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в ночь на 25 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По словам Гусева, обломки одного из беспилотников упали на территорию одной из промплощадок, в результате чего произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также Гусев напомнил, что в регионе сохраняется режим опасности беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских БПЛА, в результате которой пострадала мирная жительница. Позднее российские средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к Белгороду несколько воздушных целей. Пострадал ещё один человек.

В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в административном здании одного из предприятий в Шебекино вспыхнул пожар. Как уточнил Гладков, огонь полностью уничтожил здание. Также при обстреле повреждения затронули шесть частных домовладений, по предварительным данным, пострадавших нет.