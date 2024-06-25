Вашингтон, 25 июня, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки 25 июня объявят о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму около 150 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Система залпового огня HIMARS

«Ожидается, что во вторник США объявят о том, что они направляют Украине дополнительную помощь на сумму $150 млн в виде крайне необходимых боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, стрелковое оружие и вспомогательное оборудование.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса согласуют план по выделению Украине вооружений на общую сумму $40 млрд ежегодно. Однако на следующий день министры обороны на встрече в Брюсселе не смогли согласовать это обязательство.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.