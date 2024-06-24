Москва, 25 июня, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом участвовать в отборе призывников. Об этом говорится в указе об изменении положения о ФСБ, опубликованном 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Согласно документу, положение будет дополнено подпунктом, регулирующим участие ФСБ в отборе российских граждан, подлежащих призыву на военную службу, в целях комплектования органов безопасности.

Также указ, вступающий в силу со дня подписания, расширяет сферу, в которой возможно участие военнослужащих погранслужбы. Предлагается в том числе участие военнослужащих пограничных органов для охраны российских дипломатических представительств, консульств и других учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане, признанные иностранными агентами, не могут быть направлены для прохождения службы по призыву в погранслужбе ФСБ России. Также запрет на прохождение службы в органах ФСБ запретили лицам с иностранным гражданством или видом на жительство, судимым сейчас или прошлом, а также лицам, употреблявшим наркотические вещества без назначения.