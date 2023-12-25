Москва, 25 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ, кроме определённого перечня лиц, в том числе иностранных агентов. Об этом стало известно 25 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Граждане не могут быть направлены для прохождения службы по призыву в органы ФСБ в случае, если они признаны иностранными агентами», — говорится в одном из пунктов опубликованного на портале правовых актов документа.

Помимо них запрещается проходить службу в органах ФСБ лицам с иностранным гражданством или видом на жительство, судимым сейчас или в прошлом, лицам, употреблявшим наркотики без назначения. Отмечается, что лица под административным надзором не понесут ответственности за его нарушение в связи с призывом.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря соответствующий запретительный закон предварительно приняли в Госдуме. Тогда депутаты проголосовали за проект в третьем чтении. Перед этим, 6 декабря, появились поправки к проекту о добровольческих формированиях, позволяющие проходить в органах ФСБ России службу по призыву. Как отмечалось, лиц, признанных иноагентами, к такому формату не допустят. Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн, заявил, что поправки касаются в первую очередь службы в погранвойсках.