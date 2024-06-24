Киев, 24 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В двух городах Украины правоохранители 23 июня зафиксировали поджоги автомобилей, принадлежавших военнослужащим, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, в городе Каменское в час ночи во дворе многоквартирного дома подожгли автомобиль ЗАЗ, принадлежавший военному. В Николаеве в 23:50 по мск загорелся автомобиль Volkswagen, принадлежавший Вооружённым силам Украины.

В тот же день в 4:00 по мск в Одессе подожгли Mercedes-Benz, числившийся за Приморским территориальным центром комплектования (военкоматом).

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня случай поджога также зафиксировали в Киеве. Там сгорел автомобиль украинских военных. В Полтавской области неизвестные взорвали военную машину. В обоих случаях пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинцы начали массово сжигать машины бойцов ВСУ, приняв их за транспорт ТЦК. Так, в трёх регионах Украины за день совершили три поджога автомобилей военных — в Днепропетровске, Киеве и Одессе.

7 июня в Харькове мужчина выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК. Пострадавших не было, но взрыв уничтожил документы, в том числе хранившиеся в военкомате учётные карточки. Стрелявший скрылся.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.