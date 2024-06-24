Москва, 24 июня, 2024, 06:13 — ИА Регнум. В России предложили ввести штрафы в размере до 10 тыс. рублей для водителей автомобилей, несколько раз нарушивших установку знака инвалида без соответствующего разрешения. Провинившихся могут лишить прав. С такой инициативой выступили в Госдуме депутаты ЛДПР.

Игорь Ивашевич Знак «Инвалид»

Парламентарии предложили внести изменения и законодательно закрепить их в Кодексе об административных правонарушениях.

«У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак «инвалид» в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект», — пояснили разработчики инициативы.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за повторную незаконную установку знака инвалида: на граждан в размере 10 тыс. рублей, на ответственных за эксплуатацию транспортных средств лиц — 40 тыс. рублей, на юрлиц — 1 млн рублей. Кроме того, предлагается лишать водителей прав на срок от одного до трёх месяцев.

Документ направят правительству на рассмотрение.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Госдума может рассмотреть законопроект о штрафах за опасное вождение. Авторы документа предлагают установить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. При повторном нарушении водителю грозит лишение прав от одного до трёх месяцев.

Под «опасным вождением» определили несколько ситуаций, в том числе нарушение безопасной дистанции, отказ уступить дорогу транспорту, имеющему преимущественное право движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, и ряд других пунктов.