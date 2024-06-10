Москва, 10 июня, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за опасное вождение внесут на рассмотрение в Госдуму 10 июня, а первое чтение он может пройти уже в августе. Правительство России в конце мая поддержало данный законопроект.

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Из пояснительной записки следует, что за опасное вождение будет налагаться штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Если же водитель будет уличён в повторном нарушении, то ему грозит уже лишение прав от одного до трёх месяцев.

Под «опасным вождением» определяется несколько ситуаций, в том числе нарушение безопасной дистанции, отказ уступить дорогу транспорту, которое имеет преимущественное право движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты и другие пункты.

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