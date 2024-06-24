Тегеран, 24 июня, 2024, 04:44 — ИА Регнум. В парламенте Ирана начали рассматривать проект, обязывающий правительство исламской республики внести в список террористических организаций вооружённые силы и силы безопасности Канады. Об этом сообщило агентство IRNA.

Nicolas Raymond Флаг Ирана

В издании указали, что это принятие инициативы будет ответной мерой на решение канадских властей объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Депутаты парламента назвали решение правительства Канады «глупым» и призвали МИД Ирана применить все политические и международные инструменты для осуждения принятого шага.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня в Канаде признали иранский КСИР террористической организацией. В связи с этим МИД Канады призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Кроме того, канадцам рекомендовали воздержаться от поездок в исламскую республику.

В октябре 2023 года Оттава ввела санкции против Тегерана взамен истекших по условиям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Причиной продления санкционных ограничений в отношении Ирана назвали угрозу «ядерного распространения» для региональной и международной безопасности.