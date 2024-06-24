Тверь, 24 июня, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Председатель совета директоров и совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев 23 июня задержан в Тверской области. Интерес следствия к Васильеву связан с громким делом ранее арестованного экс-главы инвесткомпании «Система» миллиардера Евгения Новицкого.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Сергей Васильев — один из основателей инвестиционного бизнеса в России. Он известен своей деятельностью в различных секторах экономики, включая добычу золота и олова, недвижимость, благотворительность. Не так давно стал владельцем лондонского трейдера алмазов.

О задержании Васильева написало РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 20 августа Евгения Новицкого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В Москве задержали генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, а также административного директора организации Данира Мухаметзянова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.