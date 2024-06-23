Махачкала, 24 июня, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Всех, кто пострадал в результате перестрелки в Махачкале 23 июня, прооперировали, они находятся под присмотром врачей. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов в Telegram-канале.

Шамиль Магомедов Махачкала

Умавов после оперативного совещания по ситуации в городе и республике посетил Республиканскую клиническую больницу, где встретился с главным врачом Газиявдибиром Мусаевым.

По словам мэра, всех раненых прооперировали.

«В случае необходимости администрация Махачкалы окажет всю необходимую помощь лечебному учреждению в сложившейся тяжёлой ситуации. Совершенное преступление направлено на дестабилизацию ситуации в регионе», — написал Юсуп Умавов.

Как сообщало ИА Регнум, после перестрелки в Махачкале в больницы города доставлены 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Боевики скрылись с места преступления. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

Число погибших в результате атак террористов в Дагестане возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.