Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Дербента подняты по тревоге из-за нападения на церковь и синагогу. Об этом сообщил глава города Ахмед Кулиев.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«В Дербенте произошло нападение на православную церковь и синагогу. Правоохранительные органы подняты по тревоге, предпринимаются все необходимые меры», — написал Кулиев в Telegram-канале.

Глава города пообещал позже сообщить дополнительно более подробную информацию.

Как передавало ИА Регнум, по информации МВД Дагестана, примерно в 18 часов вечера (совпадает с мск) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Затем злоумышленники скрылись на белом «Фольксвагене Поло» с госномером 921. В данный момент их разыскивают.

На опубликованных кадрах в соцсетях видно, что нападавшие в Дербенте подожгли синагогу. По предварительной информации, погиб один сотрудник полиции погиб, один ранен, сообщили в МВД Дагестана.

В это же время стало известно о стрельбе в Махачкале, в результате которой один сотрудник полиции убит, шестеро получили ранения. Уточнялось, что среди гражданского населения пострадавших и погибших, предварительно, нет.