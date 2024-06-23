Берлин, 23 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии уже год не может согласовать правила эксплуатации нового ударного беспилотника Heron TP, произведённого в Израиле. Об этом пишет издание Bild.

Marcus Brandt/Global Look Press

В апреле 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, Германия заказала беспилотники, а в июле 2023 года договорилась об их поставках. Из-за обострения конфликта с ХАМАС Израиль задержал доставку дронов. В мае 2024 года состоялся первый полёт Heron TP в небе над ФРГ.

Бюджетный комитет бундестага потребовал, чтобы перед началом использования беспилотника парламентариям представили правила его использования. Их должны утвердить комитеты по международным делам и обороне.

В июне прошлого года минобороны ответило на запрос депутата и эксперта по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенса, что принципы эксплуатации находятся на согласовании. Спустя год в министерстве ответили, что проект документа вынесен на голосование, но затруднились сказать, когда его представят депутатам.

«Говоря простым языком: у бундесвера есть боевой дрон, но стрелять им не разрешается», — заключило издание.

В мае немецкие СМИ сообщали, что бундесверу, согласно оценке министра обороны Бориса Писториуса, не хватает не только военной техники, но также камуфляжной формы и снаряжения. Министерство обороны заверило депутатов, что до конца 2025 года ситуация будет исправлена, однако опрошенные журналистами офицеры заявили, что военное ведомство приукрашивает ситуацию.