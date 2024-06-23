РФ на встрече шерп G-20 выступит против политизации экономических контактов
Москва, 23 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Россия на встрече шерп Группы двадцати (G20) будет пресекать попытки политизации международного экономического сотрудничества, осуществляемые при подстрекательстве США, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
Встреча шерп состоится 3–5 июля в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Саммит объединения 2024 года пройдёт в том же городе в ноябре.
«Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жёстко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания «семёркой» (G7 — Прим. ред.) своих ложных однобоких оценок событий на международной арене», — написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Россия поддерживает повестку дня, выбранную Бразилией на 2024 год, в которую входят борьба с бедностью и голодом, осуществление энергетического перехода без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления, добавил посол.
Как передавало ИА Регнум, 10 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Лидеры выразили заинтересованность в углублении стратегического партнёрства России и Бразилии и условились продолжить взаимодействие с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20, отмечала пресс-служба Кремля.
В сентябре 2023 года, комментируя итоги саммита G-20 в Нью-Дели, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил о провале антироссийских инициатив Запада. Если в декларации саммита 2022 года осуждались действия России в ходе СВО на Украине, то годом позже подобного уже не было, отметил сенатор.