Москва, 23 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Россия на встрече шерп Группы двадцати (G20) будет пресекать попытки политизации международного экономического сотрудничества, осуществляемые при подстрекательстве США, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Ton Molina/Global Look Press

Встреча шерп состоится 3–5 июля в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Саммит объединения 2024 года пройдёт в том же городе в ноябре.

«Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жёстко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания «семёркой» (G7 — Прим. ред.) своих ложных однобоких оценок событий на международной арене», — написал Бердыев в своем Telegram-канале.

Россия поддерживает повестку дня, выбранную Бразилией на 2024 год, в которую входят борьба с бедностью и голодом, осуществление энергетического перехода без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления, добавил посол.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Лидеры выразили заинтересованность в углублении стратегического партнёрства России и Бразилии и условились продолжить взаимодействие с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20, отмечала пресс-служба Кремля.

В сентябре 2023 года, комментируя итоги саммита G-20 в Нью-Дели, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил о провале антироссийских инициатив Запада. Если в декларации саммита 2022 года осуждались действия России в ходе СВО на Украине, то годом позже подобного уже не было, отметил сенатор.