Вашингтон, 23 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 22 июня предложил главе UFC Дэйне Уайту создать спортивную лигу единоборств для мигрантов, чтобы они могли сражаться друг с другом, сообщает The New York Times.

IMAGO/FELIPE DUEST/Global Look Press

По данным публикации, Трамп, выступая на собрании коалиции «Вера и свобода» в Вашингтоне, предположил, что мигранты в США должны иметь свою собственную бойцовскую лигу. Он отметил, что они «противные, подлые» и «жесткие люди», которые могут победить лучших бойцов страны.

«Тогда чемпион вашей лиги — это величайшие бойцы в мире — сразится с чемпионом из мигрантов? Я думаю, что парень-мигрант может победить! Вот насколько они круты», — добавил Трамп.

На субботнем турнире UFC в Саудовской Аравии Дейна Уайт подтвердил, что экс-президент США действительно сделал это предложение.

«Это была шутка. Я видел, как все сходили с ума в интернете. Но да, он это сказал», — рассказал Уайт.

По словам Трампа, Уайту не слишком понравилась эта идея. Бывший американский лидер также добавил, что это не самая худшая идея, которая у него когда-либо была.

5 ноября 2024 года в США состоятся президентские выборы. В начале марта Трамп вызвал на дебаты действующего американского лидера Джо Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы Штатах. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте.