Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 23 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. США создают хаос по всему миру, включая Боснию и Герцеговину, заявил президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Америку волнуют только её интересы, а о бошняках, сербах и хорватах они беспокоятся, как о прошлогоднем снеге», — написал глава республики в соцсети Х (бывшая Twitter).

Он добавил, что США также не волновали интересы жителей Ирака, Сирии, Ливии, Египта и Афганистана, в которых Вашингтон устраивал хаос ради собственных интересов.

Комментируя слова американского посла в Боснии и Герцеговине Майкла Мерфи, который назвал угрозой интересов США мирное разграничение Боснии и Герцеговины, Додик задался риторическим вопросом, могут ли бошняки, сербы и хорваты самостоятельно решить этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее Додик сообщил, что референдум о независимости Республики Сербской состоится, даты будут определены позже.

За последний год сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Богдан Киш. Это подталкивает Додика и его окружение к серьёзным действиям, которые не по нраву коллективному Западу, но приближают Республику Сербскую к историческому решению, подчеркнул эксперт.

22 июня глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что, в то время как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводит тайные операции в других странах, СВР работает над укреплением международной безопасности.