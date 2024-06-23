Кривой Рог, Украина, 23 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Авария на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области не привела к экологической катастрофе, заявила 23 июня заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.

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На своей странице в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) депутат попросила не использовать указанную формулировку.

«Предварительной причиной аварии стало внезапное отключение производственных мощностей от внешней энергосистемы, то есть отключение от электроэнергии. (…) Хоть авария и произошла, но речь не идёт об экологической катастрофе. Ситуация полностью контролируемая», — отметила Криворучкина.

На месте происшествия работают все профильные службы, они заняты минимизацией последствий аварии и установлением её причин, сообщила депутат. Более точная информация, вероятно, будет уже 24 июня, добавила Криворучкина, призвав жителей «не паниковать».

Как передавало ИА Регнум, утром 23 июня украинские СМИ сообщили, что на коксохимическом заводе «Арселормиттал» в Кривом Роге произошло задымление, связанное с отключением производства от энергосистемы. По этим данным, работники завода предприняли «ряд кризисных действий» по сохранению оборудования.

Позднее сообщалось, что город заволокло смогом, а жители жалуются на неприятный запах. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что над городом образовалось огромное облако тёмно-серого дыма.