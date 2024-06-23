Кривой Рог, Украина, 23 июня, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Над Кривым Рогом образовалось огромное облако тёмно-серого дыма после аварии на коксохимическом заводе. Кадры облака публикуют местные жители в соцсетях.

Кадр из видео

Так, на одном из видео мужчина показывает расстилающийся над городом широкий след дыма.

«Это катастрофа, это реально катастрофа. Вот чем мы дышим», — сказал мужчина на видео.

Как передавало ИА Регнум, о ЧП на криворожском коксохимзаводе стало известно 23 июня. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на информацию компании «АрселорМиттал», которой принадлежит предприятие, около 5:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы.

ранее сообщалось, что Кривой Рог в Днепропетровской области затянуло смогом из-за сильного задымления на территории коксохимического завода. Уточняется, что работники завода вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования и обеспечения безопасности сотрудников. Жители начали жаловаться на неприятный запах.

Согласно данным, размещённым на сайте завода, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей кокса на Украине и в Восточной Европе.