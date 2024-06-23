Кривой Рог, Украина, 23 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Город Кривой Рог в Днепропетровской области Украины затянуло смогом из-за сильного задымления на территории коксохимического завода, сообщает 23 июня украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Кривой Рог в Днепропетровской области затянуло смогом из-за ЧП на коксохимическом заводе. Жители жалуются на неприятный запах», — пишет издание, публикуя соответствующие фото и видео.

Уточняется, что работники завода вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования и обеспечения безопасности сотрудников.

О ЧП на криворожском коксохимзаводе стало известно 23 июня. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на информацию компании «АрселорМиттал», которой принадлежит предприятие, около 5:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы.

Согласно данным, размещённым на сайте завода, ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей кокса на Украине и в Восточной Европе.