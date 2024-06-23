Берн, 23 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Руководство Дании, заявляющее о возможном ограничении судоходства в Балтийском море, не имеет законного права на принятие подобных решений. Об этом говорится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

Global Look Press

Издание отмечает, что Копенгаген хотел бы запретить российским танкерам проходить через Датские проливы, служащие воротами в Балтийское море. Однако это международные воды, которые находятся в равноправном пользовании всех государств.

«Дания не смогла бы сделать соответствующий шаг без согласия других стран», — указано в статье.

Таким образом, правовое положение сложное, и основу для блокировки ещё предстоит создать. Вероятно, этим Копенгаген и намерен заняться, отметили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что власти рассматривают возможность ограничения прохода для старых танкеров, которые перевозят российскую нефть, через Балтийское море. Он пояснил, что меры, направленные против «теневого флота», оценивает группа стран-союзников, но не уточнил, о каких именно ограничениях идёт речь.

Осенью 2023 года британская газета The Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Дания может начать инспектировать заходящие в её воды российские танкеры с нефтью. Отмечалось, что такое поручение королевству планирует дать Евросоюз, а основанием для досмотра послужат меры по защите экологии.

Посол России в Дании Владимир Барбин в январе 2024 года заявил, что планы Дании по ограничению судоходства нарушают международные нормы. Российская сторона исходит из того, что в Копенгагене это понимают, отметил он.