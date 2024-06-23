Тегеран, 23 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Иран вскоре начнёт использовать офшорный риал в торговых операциях с Россией, заявил 23 июня глава Центробанка страны Мохаммад Реза Фарзин.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Речь идёт о валюте, предназначенной для торговых операций с другими странами с целью для сокращения уровня использования евро и доллара во взаиморасчётах и укрепления национальной валюты. Иран намеревался использовать офшорный риал в торговле с Россией, Ираком и Афганистаном.

«(ЦБ Ирана — Прим. ред.) стремится к развитию электронного банкинга в сотрудничестве с банками и технологическими компаниями страны и надеется наладить международное финансовое сотрудничество по вопросу использования этих инструментов», — цитирует Фарзина информагентства ISNA.

В Иране также вводится в оборот цифровой риал, отметил глава ЦБ страны. На первом этапе он будет использоваться в зоне свободной торговли на острове Киш. В проекте участвуют два банка Ирана.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе визита в Тегеран провела переговоры с Фарзином. Обсуждался, в частности, вопрос об использовании национальных валют в расчётах.

В декабре 2023 года Фарзин анонсировал подписание валютного соглашения между Ираном и РФ, которое позволит странам вести торговлю в рублях и риалах.

Президент России Владимир Путин ранее призвал входящие в состав БРИКС новые государства расширять расчёты в национальных валютах. Глава государства пояснил, что Россия будет содействовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства объединения до 2025 года и выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров, в числе которых — повышение роли стран содружества в международной валютно-финансовой системе и расширение использования национальных валют.