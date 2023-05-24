Тегеран, 24 мая, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 24 мая в ходе визита в Тегеран провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Встреча была продуктивной, обсуждался, в частности, вопрос об использовании национальных валют в расчётах России и Ирана, сообщил Фарзин на своей странице в Twitter.

Сергей Фадеичев/ТАСС Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Мы выступили за серьёзный консенсус по развитию валютных отношений между странами, на основе которого подготовили дорожную карту. Частью оперативного плана является использование национальных валют в двусторонних отношениях и укрепление системы двусторонних расчётов», — рассказал он.

Набиуллина, в свою очередь, отметила важность расширения сотрудничества между банковским и валютно-финансовым секторами экономик двух стран, передают иранские СМИ.

О предстоящем визите Набиуллиной иранские СМИ сообщали 22 мая. Предполагалось, что главы Центробанков обсудят соглашения в валютной и банковской сферах.

17 мая американский сенатор Тед Круз заявил, что члены Конгресса готовят законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества Москвы и Тегерана. 20 мая лидеры стран — участниц «группы семи» призвали Иран прекратить поддержку России в конфликте с Украиной.