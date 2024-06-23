Москва, 23 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов рассказал, что общение с достойными людьми является для него отдыхом от тяжёлого графика, пишет агентство «РИА Новости». Кадры общения главы государства с выпускниками опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Владимир Смирнов/РИА Новости

В ходе встречи российский лидер рассказал о своей поездке в Пхеньян и Ханой, в частности, что жара была +34–37 градусов. Один из собеседников отметил, что не понимает, как президент России успевает отдыхать при таком графике.

«Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить — это и есть отдых», — ответил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что пока нельзя сказать, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск.

Последний раз глава государства был в отпуске в сентябре 2021 года. Он отдыхал в сибирской тайге в компании действующего на тот момент министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь не раз подчёркивал, что график у главы государства очень насыщенный. В мае Песков отмечал, что Путин заканчивает свой рабочий день далеко за полночь, а рано утром уже находится на связи. По его словам, российский лидер — абсолютный трудоголик в хорошем смысле этого слова.