Москва, 22 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заключённым разрешаются длительные свидания с родственниками в СИЗО. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Подписанный главой государства закон вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и реализует решение Конституционного суда РФ, который ранее признал, что права осуждённых на свидание с родными нарушаются. Отмечалось, что ранее заключённых лишали права на длительные свидания без законных на то оснований.

Вместе с тем в документе уточняется, что изменения касаются только длительных свиданий с родственникам и другими лицами, за исключением встреч с адвокатами и нотариусами.

Закон также допускает замену права на длительное свидание на свидание краткосрочное или разговор по телефону. Изменения в закон вступят в силу через 180 дней с момента подписания, в конце 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая стало известно, что Минюст России расширит список болезней, которые препятствуют содержанию под стражей. На данный момент перечень заболеваний, препятствующий содержанию в СИЗО, состоит из 86 пунктов. По данным правозащитницы Евы Меркачёвой, с предлагаемыми поправками в постановление правительства № 3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей» список увеличится до 143 пунктов. В него могут быть включены поздний сифилис, лейкозы, гипотиреоз, болезни надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии и острая хроническая лучевая болезнь тяжёлой и крайней степени, отмечала Меркачёва.