Москва, 8 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Минюст России расширит список болезней, которые препятствуют содержанию под стражей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство и правозащитницу Еву Меркачёву.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На данный момент перечень заболеваний, препятствующий содержанию в СИЗО, состоит из 86 пунктов. По данным Меркачёвой, вместе с предлагаемыми поправками в постановление правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», список увеличится до 143 пунктов.

Согласно информации правозащитницы, Минюст предлагает привести перечень заболеваний в соответствии с международной классификацией болезней. Так, в него могут быть включены поздний сифилис, лейкозы, гипотиреоз, болезни надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии и острую хроническую лучевую болезнь тяжёлой и крайней степени.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта президент подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. В пресс-службе Кремля отметили, что при принятии такого решения Путин исходил из принципа гуманности. В первую очередь помиловали женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и имеющих участвующих в спецоперации родственников.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря 2023 года Путин отметил, что некоторые категории отбывающих наказание в местах лишения свободы женщин можно амнистировать. Позднее на сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам встречи главы государства с членами СПЧ.