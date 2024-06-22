Эдмонтон, Канада, 22 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман побил рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли, лишив таким образом этого достижения канадского центрфорварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз» в рамках шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ, которая прошла в канадском Эдмонтоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Одну из шайб в ворота соперника забил Зак Хайман, благодаря чему смог повторить достижение россиянина Павла Буре 30-летней давности в плей-офф НХЛ. Результативный бросок форварда стал его 16-м голом в рамках плей-офф.

«Эдмонтон» выиграл третий матч подряд в финале Кубка Стэнли, сравняв счёт серии против «Флориды» до 3:3. Заключительная игра финальной серии пройдет в ночь на 25 июня в городе Санрайз на домашней арене «Флориды» в ночь на 25 июня.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня капитан канадской команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал самым результативным игроком в плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке, побив рекорд российского хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за американский клуб «Питтсбург Пингвинз». Канадский нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи в четвертой игре финала Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз» (8:1). В списке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона он идёт на первом месте с 38 очками (6 шайб + 32 передачи).

Ранее рекорд принадлежал Малкину. В 2009 году российский спортсмен набрал 36 очков (14 + 22), а его команда завоевала Кубок Стэнли.

Абсолютный рекорд принадлежит знаменитому канадскому нападающему Уэйну Гретцки. В 1985 году в рамках плей-офф он заработал 47 очков (17 + 30). На втором месте его соотечественник форвард Марио Лемье, получивший 44 очка (16 + 28) в 1991 году.