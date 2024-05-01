Херсон, 1 мая, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Украинские военные в подконтрольном Киеву городе Херсоне запускают беспилотники с крыш жилых многоэтажных домов, трусливо прикрываясь мирными жителями, сообщила 1 мая организация сопротивления «Русский Херсон» в Telegram-канале.

Владимир Бондаренко/ТАСС Херсон

«Нам стало известно, что на Острове в Херсоне украинские боевики всё чаще используют крыши многоквартирных домов для запуска и контроля БПЛА, тем самым прикрываясь мирным населением, как последние трусы», — сообщили подпольщики.

Отмечается, что точно известно о трёх многоэтажках, с которых украинские военные запускают дроны.

ВСУ продолжают терроризировать мирных жителей Херсона. В одном из районов города они не дают людям набрать воду, пока не наполнят до отказа свою тару. В итоге многим жителям воды не достаётся.

Участники сопротивления отметили, что, по их данным, в ближайшие две недели в Херсон должна приехать большая группа представителей украинских центров комплектования (военкоматов), которые будут забирать всех подряд и сразу же отправлять на фронт.

Подпольщики, обращаясь к землякам, призвали их не выходить на улицу и без необходимости не открывать двери незнакомым людям.

Как сообщало ИА Регнум, по данным «Русского Херсона», ВСУ имитируют минирование домов в Херсоне, вынуждая мирных жителей покинуть жилье. Военные заселяются в многоэтажках и оборудуют огневые позиции на верхних этажах, хотя в нижних продолжают находиться мирные жители.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что во Львове перестал работать детский онкоцентр, потому что местный военкомат забрал двух врачей — медицинских физиков. Больные раком дети не смогли пройти лучевую терапию.