Луганск, 21 июня, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины, расположенные в населённом пункте Ольховка к западу от Харькова, размещают бронетехнику во дворах жилых домов. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

Он уточнил, что жители Ольховки массово жалуются на ВСУ, так как военные используют их приусадебные участки, дворы, хозпостройки и домостроения в своих целях. Украинские боевики устанавливают там вооружение, технику и размещают личный состав. Они не учитывают то, что в населённом пункте проживают мирные граждане, подвергая их тем самым опасности.

ВСУ используют «традиционную практику» и прикрываются гражданским населением, подчеркнул Марочко.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинские военные в подконтрольном Киеву городе Херсоне запускают беспилотники с крыш жилых многоэтажек, трусливо прикрываясь мирными жителями, сообщила организация сопротивления «Русский Херсон». Подпольщики точно знают минимум о трёх многоэтажках, с которых запускались дроны. Кроме того, ВСУ в одном из районов города не дают людям набрать воды, пока не наполнят свою тару. В итоге многим жителям вода не достаётся.

На Украине ночью 21 июня сигналы воздушной тревоги предупредили об опасности население пяти областей. В 00:29 сирены взвыли в Харьковской области, а в 01:12 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.