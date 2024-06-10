Москва, 10 июня, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу украинской армии на территории Сумской области. Об этом 10 июня заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Константин Михальчевский /РИА Новости

По его словам, которые привела «Газета.Ru», удар нанесли по бывшему складу для химических удобрений. В результате началась детонация.

Лебедев добавил, что также взрывы прогремели у Юнаковки в Сумской области в районе мастерских, на которых ВСУ занимаются ремонтом и хранением военной техники.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 июня в Минобороны сообщили о нанесении бомбардировщиком Су-34 ВКС России удара по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Уточнялось, что для ударов использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В военном ведомстве 9 июня рассказали, что российские силы нанесли удары по пунктам дислокации операторов ударных дронов украинских войск («Птахи Мадяра»). В Минобороны отметили, что также удары нанесли по пунктам дислокации иностранных наёмников и скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 131 районе.