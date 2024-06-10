Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумской области
Подполье: российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
Москва, 10 июня, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу украинской армии на территории Сумской области. Об этом 10 июня заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
По его словам, которые привела «Газета.Ru», удар нанесли по бывшему складу для химических удобрений. В результате началась детонация.
Лебедев добавил, что также взрывы прогремели у Юнаковки в Сумской области в районе мастерских, на которых ВСУ занимаются ремонтом и хранением военной техники.
Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.
Как передавало ИА Регнум, ранее 10 июня в Минобороны сообщили о нанесении бомбардировщиком Су-34 ВКС России удара по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Уточнялось, что для ударов использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
В военном ведомстве 9 июня рассказали, что российские силы нанесли удары по пунктам дислокации операторов ударных дронов украинских войск («Птахи Мадяра»). В Минобороны отметили, что также удары нанесли по пунктам дислокации иностранных наёмников и скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 131 районе.