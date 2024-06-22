Москва, 22 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Москва даст адекватный ответ в случае, если США закроют визовые центры России. Об этом 22 июня заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — приводит RT слова Захаровой.

Как сообщало ИА Регнум, администрация США решила закрыть в стране оба отделения российского визового центра. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, возможное закрытие визовых центров в Вашингтоне и Нью-Йорке станет серьёзной дополнительной нагрузкой на российских дипломатов.

Антонов отметил, что американские власти ежедневно совершают антироссийские выпады. Так, у российских дипломатов отобрали карточки, которые позволяли им не платить налоги в местную казну. Такие привилегии предусмотрены для дипломатов в любой стране. От правительства США не последовало объяснений таких решений, сообщил посол.