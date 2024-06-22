Вашингтон, 22 июня, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Администрация США решила закрыть в стране оба отделения визового центра России. Также российских дипломатов лишили возможности не платить налоги в США, сообщил 21 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

Дипломат заявил, что американцы ежедневно совершают антироссийские выпады.

«Сегодня… прислали нам уведомление о том, что закрываются два отделения визового центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Для нас это серьёзная дополнительная нагрузка. И тем не менее я всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу. Мы не бросим наших соотечественников», — заверил Антонов.

Кроме того, власти США сделали ещё один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов, отобрав карточки освобождения от налога. Они предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие не платить налоги в местную казну, подчеркнул Антонов.

По его словам, от правительства США не последовало объяснений таких решений.

Как передавало ИА Регнум, в январе США не предоставили визу главе российской делегации специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. Реакции со стороны спецкомитета ООН к просьбам России решить вопрос об обеспечении полноценного участия делегации в переговорах не последовало, заявил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев.