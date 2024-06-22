Вашингтон, 22 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Американскую администрацию «трясёт» от успехов, которые демонстрирует Россия, она избегает диалога с ней, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам.

Известия/Константин Кокошкин

Дипломат указал на то, что в Вашингтоне пытаются объявить Россию государством, спонсирующим терроризм. При этом США не откликаются на предложения российского президента Владимира Путина по украинскому урегулированию.

«По сути дела, многие официальные представители просто бегают от нас и не хотят начинать серьёзный разговор, игнорируют предложения Путина», — цитирует Антонова издание Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне представители обеих партий Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект о признании России государством — спонсором терроризма. Инициатива связана с проведением российской военной операции на Украине. Авторы документа считают необходимым «в ещё большей степени изолировать» Россию, а также причинить стране экономический урон.

Формально у Конгресса США нет права определять, кто входит в «список государств — спонсоров террористов». Ранее сенат США призывал Госдепартамент внести в этот список Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что возможное внесение России в такой список приведёт к самым тяжёлым последствиям для отношений двух стран вплоть до полной остановки взаимоотношений. Россия, отмечала она, это переживёт.