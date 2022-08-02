Москва, 2 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В случае признания США России «страной — спонсором терроризма» может произойти разрыв дипломатических отношений Москвы с Вашингтоном. Об этом 2 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила официальный представитель российского МИД, такого рода применение собственного американского законодательства, вероятно, представляется конгрессменам этой страны в качестве «страшной» кары, призванной вынудить Россию жить по выдуманному США, основанному на их правилах миропорядку.

«При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что американские власти должны это прекрасно понимать.

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживём», — добавила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные страны прекратить поощрять косовских радикалов в Приштине.