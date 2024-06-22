Вашингтон, 22 июня, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов намерен спросить у представителей Белого дома, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Об этом он сообщил журналистам.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Дипломат пояснил, что его встреча с представителями американского руководства должна состояться в ближайшие дни.

«Я хочу… конкретно поставить данный вопрос перед ними, чтобы нам дали чёткий и ясный ответ», — привело слова Антонова издание «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, администрация США решила закрыть в стране оба отделения российского визового центра. Кроме того, у российских дипломатов отобрали карточки, которые позволяли им не платить налоги в местную казну. По словам Антонова, власти страны ежедневно совершают антироссийские выпады.

Ранее Антонов заявлял, что из-за деструктивных и непредсказуемых действий администрации США отношения Москвы и Вашингтона деградируют, балансируя на грани срыва в пропасть. Он отмечал, что какого-либо света в конце тоннеля не видно.

Правящие круги США, пояснял посол, воспринимают спецоперацию России на Украине как вызов однополярному миру под их предводительством и пытаются спасти выгодный для них миропорядок. Антонов подчеркнул, что курс США на попытки ослабления России не меняется.