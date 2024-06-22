Новый, 850-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован скорбной датой — 83 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Одним из первых удар немецкой авиации принял на себя Севастополь — в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года, напомнил глава Севастополя Михаил Развожаев.

ИА Регнум СВО, фронт, продвижение

«Мины посыпались на фарватер: целью захватчиков было заблокировать флот в бухте. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Подгорной (сейчас — Нефёдова). От взрыва погиб 21 человек: это были первые жертвы Великой Отечественной войны. Вскоре трагедия города переросла в трагедию всей нашей огромной страны», — подчеркнул севастопольский губернатор.

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«Но сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем о тех, кто принял первый удар на себя. Кто не вернулся с войны, пав жертвой жестокого фашистского режима. Кто ценной собственной жизни отстоял родную землю и защитил народ», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня мы зажигаем свечи в память о тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего. Мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа», — сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Мы должны сделать всё, чтобы фашизм вновь не поднял свою голову в мире. Мы должны беречь память о героических годах истории нашей страны и передать будущим поколениям истинную правду о трагической войне», — призвал глава Якутии Айсен Николаев.

И снова враг у наших ворот: пылает приграничье, разрушаются дома и инфраструктура, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Снова тысячи белгородцев с оружием в руках противостоят фашизму и нацизму, вновь поднявшим голову. Простые мирные люди с некогда мирными профессиями снова под огнём врага работают на предприятиях, в больницах, школах, неравнодушные оказывают помощь. Мы, как никто, знаем, как рождается подвиг, чего стоит жизнь и как достается Победа», — отметил также губернатор Белгородчины.

Ранее Гладков сообщал о ранении, полученном жителем села Муром Шебекинского городского округа. Мужчина пострадал при повторной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ): от взрыва дрона-камикадзе он получил ранение грудной клетки и осколочную травму.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин известил, что в ночь на 22 июня ВСУ атаковали регион двумя беспилотниками.

«Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе», — пояснил глава региона. По его словам, средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны, в ночь на 22 июня дежурными средствами ПВО были уничтожены два вражеских дрона над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области и один сбит над акваторией Азовского моря.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.