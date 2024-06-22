Берлин, 22 июня, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Запланированная на 22 июня встреча премьера Государственного совета Китая Ли Цяна с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком не состоится. Об этом написало немецкое издание Die Welt.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в Китае в субботу, не состоится», — отметили авторы, ссылаясь на представителей сопровождающей Хабека делегации.

Как оказалось, утренняя встреча перед отлётом вице-канцлера в Шанхай «не представляется возможной». При этом сам Хабек не имеет ни малейшего понятия о причинах отказа от встречи.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Роберт Хабек приехал на Украину с необъявленным визитом. Вместе с ним прибыли представители оборонной промышленности и энергетического сектора Германии.

В апреле корреспондент портала Tagesschau Йорг Эндрисс заявлял, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином не сумел добиться успеха и убедить китайские власти принять участие в конференции в Швейцарии. Он уточнил, что Китай остался влиятельным, но трудным партнёром по переговорам для канцлера.

Шольц пытается отдалить Китай от России, но не сможет достичь успеха, считает сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что это так же закончится, как попытки президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы минфина США Джанет Йеллен.