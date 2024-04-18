Киев, 18 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек приехал на Украину с необъявленным визитом. Об этом 18 апреля сообщило агентство «Украинские новости».

Kay Nietfeld/Global Look Press Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек приехал на Украину

«На Украину с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с Хабеком на Украину прибыли представители оборонной промышленности и энергетического сектора Германии, последние из которых собираются посмотреть на месте, какая поддержка необходима украинской энергетической инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля корреспондент портала Tagesschau Йорг Эндрисс заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином не сумел добиться успеха и убедить китайские власти принять участие в конференции в Швейцарии. Он уточнил, что Китай остался влиятельным, но трудным партнёром по переговорам для Шольца.

Немецкий телеканал NTV 13 апреля со ссылкой на минобороны Германии сообщил, что Берлин хочет поставить Киеву ещё одну систему Patriot. Всего с начала спецоперации немецкая сторона передала Украине две таких системы ПВО.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил передачу Киеву от Берлина ещё одного ЗРК Patriot и ракет к уже имеющимся комплексам. Он заявил об этом после беседы с канцлером Германии.