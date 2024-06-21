Киев, 21 июня, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Поздним вечером 21 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сначала сирены предупредили об опасности с воздуха население Николаевской и Кировоградской областей. В 23:38 тревогу объявили в Киеве. С 23:39 сирены взвыли по всей Украине. Это произошло уже третий раз за день.

Как сообщало ИА Регнум, энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования после ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части ДНР.

Ночью 21 июня военные отразили очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на территории российских регионов, сообщили в Минобороны. Боевики применяли безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты самолётного типа.