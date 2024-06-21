Лейпциг, Германия, 22 июня, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Команды Франции и Нидерландов сыграли вничью на Евро-2024. Встреча закончилась со счётом 0:0. Матч проходил 21 июня на стадионе в немецком Лейпциге.

ИА REGNUM Футбол

Сборная Нидерландов на 69-й минуте забила гол соперникам, отличился футболист Хави Симонс. В итоге судья отменил забитый мяч, поскольку участник эпизода Дензел Дюмфрис был в офсайде.

Главного тренера команды Нидерландов Рональда Кумана немного разочаровал результат. Он отметил, что сложно противостоять такому сопернику, как Франция. Сборная должна играть в свой более дерзкий футбол, быстрее реагировать и создавать больше моментов в атаке, прокомментировал он.

На турнире впервые футболисты сыграли вничью. По итогам двух туров на счету Франции и Нидерландов по четыре очка. Сборные занимают в своей группе первое и второе место соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Le Figaro сообщила, что нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пропустит все оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы из-за перелома носа. Игрок покинул поле по ходу матча первого тура группового этапа против сборной Австрии. Тогда французы одержали победу со счётом 1:0. Мяч в свои ворота отправил защитник австрийцев Максимилиан Вебер. В ходе группового этапа команда Франции 25 июня сыграет со сборной Польши.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит в Германии. Россию не допустили к участию в отборочном турнире. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.