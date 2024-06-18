Берлин, 18 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пропустит все оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы из-за перелома носа, сообщила 18 июня Le Figaro.

Алексей Филиппов/РИА Новости

По ходу матча первого тура группового этапа против сборной Австрии игрок покинул поле с окровавленным носом, а после игры его увезли на скорой помощи в больницу. По данным издания, у Мбаппе зафиксирован перелом, но операция ему не потребуется.

В случае выхода сборной Франции в плей-офф Мбаппе должен будет играть в специальной защитной маске. Футболист уже спросил у своих подписчиков в соцсетях, какой именно аксессуар ему следует выбрать. Те дали Мбаппе несколько советов, в том числе шуточных, предложив, в частности, играть в рыцарском шлеме.

В матче против Австрии французы одержали победу со счётом 1:0, мяч в свои ворота отправил защитник австрийцев Максимилиан Вебер. В ходе группового этапа команда Франции также сыграет со сборными Нидерландов (21 июня) и Польши (25 июня).

Как передавало ИА Регнум, 3 июня Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала». Он подписал контракт до 2029 года. Свой предыдущий клуб, французский ПСЖ, игрок покинул на правах свободного агента. Сообщалось, что его зарплата в «Реале» составит 30 млн евро в год.

В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, где также стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.