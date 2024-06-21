Первомайск, ЛНР, 21 июня, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Трое жителей Первомайска в ЛНР пострадали в результате удара ВСУ по жилому многоквартирному дому, сообщил 21 июня мэр города Сергей Колягин.

Алексей Куденко/РИА Новости

Врачи оказали пострадавшим первую помощь, у всех троих была диагностирована акубаротравма, написал Колягин в своём Telegram-канале.

«На месте в настоящее время продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники. Ситуация по-прежнему остаётся тяжёлой — в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться», — отметил мэр.

Жители дома смогут при необходимости получить места в пунктах временного размещения, также они получат компенсации, сообщил Колягин, призвав горожан избегать нахождения вблизи здания ввиду угрозы его дальнейшего обрушения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ пострадал один мирный житель. Он получил контузию. Атаке также подверглось белгородское село Муром, добавил губернатор.

В этот же день сообщалось, что в Краснодарском крае в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников пострадали четыре человека. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июня перехватили и уничтожили над территорией региона 43 беспилотника ВСУ, сообщало ранее Министерство обороны.