* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Прокуратура направила следствию материалы проверки в отношении историка Тамары Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, сообщило столичное управление прокуратуры 21 июня.

Tamara Eidelman/YOUTUBE Тамара Эйдельман

На одном из видеохостингов был выявлен администрируемый Эйдельман канал, где размещена видеозапись её авторской программы, сказано в сообщении. Высказывания, содержащиеся в данной программе, выражают явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляют память защитников Отечества, отметила прокуратура.

«Материалы прокурорской проверки в отношении Тамары Эйдельман направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Минюст внёс Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

В апреле 2024 года в Омске правоохранители задержали священнослужителя греко-католической церкви по подозрению в реабилитации нацизма. Священнослужитель публично демонстрировал на территории прихода «икону» с изображением на ней пособников нацизма, а также распространял во время богослужений среди прихожан идеи превосходства украинского народа над русским, сообщила ФСБ.