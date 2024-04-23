Омск, 23 апреля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В Омске правоохранители задержали священнослужителя одной из религиозных организаций по подозрению в реабилитации нацизма, сообщили 23 апреля в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Являясь священнослужителем местной религиозной организации, публично демонстрировал на территории прихода икону с изображением на ней пособников нацизма (С. Бандера, Р. Шухевич, И. Слипый)», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным ФСБ, священнослужитель распространял во время богослужений среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над русским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений).

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, священник служил в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко «освятил» икону, на которой изображены лидеры националистов середины 20-го века Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец. Икону написали для 104-й бригады теробороны ВСУ. При этом Бандера, Шухевич и Коновалец были не православными, а униатами, напомнили в Союзе православных журналистов.

В МИД России назвали «Православную церковь Украины» сатанистами после «освящения» иконы с изображением рядом с Богоматерью лидеров украинского национализма. Раскольники, а на самом деле западные диверсанты, внедрённые Вашингтоном в православную церковь, изобличили сами себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.