Москва, 21 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В России ситуация с холерой стабильная, страна готова к выявлению болезни и реагированию, сообщила 21 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

РИА Новости/Максим Богодвид

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию», — говорится в сообщении.

Также ведомство отметило, что усилило проверки санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях. Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в подполье сообщили, что в Херсоне зафиксирована вспышка холеры, есть погибшие. По данным подполья, в больницах находятся уже порядка 100 человек, не менее 12 скончались, преимущественно — военные.

15 июня в подполье сообщили, что среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Трое военнослужащих умерли, ещё 12 находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести, отмечалось в сообщении. В подполье уточнили, что речь идёт преимущественно о военнослужащих 123-й отдельной бригады теробороны и 34-м полке нацгвардии Украины.