Варшава, 21 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Польские солдаты стреляли друг в друга на границе с Белоруссией, сообщил Newsland депутат сейма республики Пшемыслав Виплер.

TASS/ Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire|

Виплер рассказал, что присутствовал на недавнем заседании Совета национальной безопасности, где министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш дал пояснения по ситуации со стрельбой по мигрантам на границе с Белоруссией. Польские солдаты стреляли не только по группе гражданских, но и по коллегам и пограничникам.

«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие. Коллеги их боялись, потому что они стреляли в направлении не только отступающей группы людей, которые форсировали границу, которые уже отступали и уже были на белорусской стороне, но и в направлении, где были их коллеги-солдаты и пограничники», — сказал Виплер.

Пострадавшие солдаты сказали, что им трудно служить с людьми, которые стреляют в их направлении, добавил депутат сейма.

Отвечая на вопрос об обоснованности задержания стрелявших по нелегалам солдат, президент Польши Анджей Дуда обратил внимания, что ни сами задержанные, ни их представители не стали опротестовывать задержание.

Инцидент произошёл в конце марта 2024 года. Согласно версии польских военных, группа людей попыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, проигнорировав предупредительные выстрелы в воздух. После этого польские солдаты выстрелили в сторону мигрантов по земле.

После стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией 6 июня Дуда созвал заседание совета нацбезопасности. При этом польский лидер выразил недовольство тем, что его вовремя не проинформировали об инциденте как верховного главнокомандующего ВС Польши.

Как передавало ИА Регнум, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 2 июня заявил, что Польша с 4 июня вновь организует буферную зону на границе с Белоруссией. Глава ведомства уточнил, что она будет действовать на 26 участках в Гайновском районе Польши и одном участке в Белостокском районе.