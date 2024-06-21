Москва, 21 июня, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России обсуждает введение взаимных разрешений на безвизовый въезд граждан с девятью странами, сообщил 21 июня директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Известия/Константин Кокошкин

«В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам», — цитируют дипломата «Известия».

По его словам, 15 соответствующих договоров были заключены за последние четыре года, на сегодняшний день МИД РФ ведёт диалог о принятии таких соглашений с ещё девятью странами.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» в Москве заявил, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По словам министра, переговоры о безвизовом режиме ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что механизм группового въезда запустили с Китаем и Ираном. По этом вопросу российская сторона работает также с Индией.