Москва, 21 июня, 2024, 06:47 — ИА Регнум. В Хамовническом суде Москвы 20 июня началось рассмотрение громкого уголовного дела, в котором фигурируют бывшие высшие чины полиции Санкт-Петербурга.

РИА Новости/Илья Питалев Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов

Обвинение в получении взяток предъявлено экс-начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову, его заместителю по тылу Ивану Абакумову, начальнику регионального УГИБДД Алексею Семёнову, а также руководителю правового отдела УГИБДД Елене Копьевой.

По версии следствия, фигуранты получили взятки на общую сумму более 64 млн рублей.

Также на скамье подсудимых ожидают вердикт суда четверо предпринимателей, которые, по их утверждению, лишь хотели помочь в борьбе с преступностью, давали деньги НКО «Фонд содействия программам ГУВД», сообщил «Коммерсант».

Как передавало ИА Регнум, защита фигурантов сообщала ранее, что после переквалификации обвинения число фигурантов уголовного дела выросло втрое. К Умнову, двум генералам и Копьевой присоединились девять коммерсантов, подозреваемых в даче взяток.

Генералов задержали в 2022 году, в общей сложности доказано получение ими 11 взяток от бизнесменов.

Установлено, что с 2016 по 2020 год «корпорация» автоэкспертов при УГИБДД перечислила в Фонд полиции около 39 млн рублей, которые расходовались в основном на внебюджетные потребности ГУ МВД. Например, на организацию праздников для сотрудников и членов их семей, подарки к юбилеям и материальную поддержку полицейских, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

В 2013–2019 годах генерал Умнов вместе с сообщниками собирал мзду — владельцы частных МРЭО каждый месяц платили взносы. Сумма выплат составила около 65 млн рублей.

Особо следствие заинтересовалось покупкой автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Camry, которые приобретались на пожертвования и были переданы на безвозмездной основе на баланс ГУ МВД. Умнов несколько лет подряд пользовался автомобилем Camry, что и легло в материалы дела о злоупотреблении полномочиями. Кроме того, следствие заинтересовала программа документооборота, которая была куплена главком МВД на полученные от автоэкспертизы средства.