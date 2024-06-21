Москва, 21 июня, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Следователи установили личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева. Бандиты участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек, уже осуждены 68 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Natalia Medvedeva Шамиль Басаев в автобусе с заложниками

Отмечается, что полностью восстановлена картина произошедшего. Басаев собрал группировку в 300 человек из нескольких регионов страны, в том числе Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. При этом были и иностранные наёмники.

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года бандиты напали на полицейских, военных и жителей Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

Боевикам удалось похитить большое количество оружия, а организациям, предприятиям и гражданам республики был причинён значительный ущерб.

На крупных автомагистралях и развязках стояли отряды боевиков — они не пускали силовиков для пресечения вооруженного нападения. Подробности рассказали в СКР «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали ещё двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Задержанным предъявили обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных.

Задержанные — жители Ямало-Ненецкого автономного округа Муртазали Алимгиреев и Ханты-Мансийского АО Алимхан Кадрашов. Они в Шелковском районе в Чечне утром 4 октября 1999 года совершили нападение на военнослужащих Минобороны.

СКР заявил о задержании ещё одного участника банды — жителя Дагестана Казбека Анасова. Ему предъявили обвинения по статье о теракте, бандитизме, захвате заложников и убийстве. По решению суда его заключили под стражу.